В Кузбассе задержали наркокурьера с 4,5 кг экстази

В Кемеровской области задержали 33-летнего дилера с 4,5 кг экстази. Всего правоохранители изъяли более 10 тыс. таблеток запрещенного вещества, сообщает МВД региона.

Злоумышленник был задержан на дороге в Мариинском муниципальном округе за рулем Hyundai i40. Им оказался житель Иркутской области. Согласно версии следствия, наркокурьер являлся работником теневого интернет-магазина.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств). По этой статье ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

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Александр Киселев