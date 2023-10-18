Депутат Алтухов назначен зампредом комитета Госдумы по экономической политике

Депутат Госдумы РФ Сергей Алтухов назначен заместителем председателя комитета по экономической политике. Об этом сообщила пресс-служба Государственной думы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Госдумы РФ Фото: пресс-служба Госдумы РФ

Ранее должность занимал Сергей Сокол, который впоследствии возглавил Верховный Совет Хакасии.

«Сергей Алтухов будет курировать вопросы регулирования рынка алкоголя и табака, перспективные направления экономического развития черноморских курортов и поддержку новых высокотехнологичных производств»,— говорится в сообщении.

Господин Алтухов родился в 1982 году в Оренбургской области. В 2004 году окончил Петрозаводский госуниверситет по специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления». Начал карьеру в телекоммуникационных и IT-компаниях в 2007 году. В период с 2015 по 2017 годы занимал должности исполняющего обязанности замглавы Кубани, затем вице-губернатора региона. В 2017 году был избран депутатом Заксобрания Краснодарского края от партии «Единая Россия». С 2021 года является депутатом Госдумы РФ.

Анастасия Донскова

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