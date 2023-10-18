В Омске будут судить «черных» лесорубов, спиливших лес на 57 млн рублей

Четверо участников группы «черных» лесорубов предстанут перед судом в Омской области. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Как установило расследование, один из обвиняемых, занимавшийся оказанием юридические услуги, убедил несколько местных жителей выдать ему доверенность на заключение от их имени договоров на предоставление лесных участков для рубки деревьев для собственных нужд — строительство, ремонт и пр. Указанные бумаги он представил в лесничество и получил разрешение на вырубку. Затем юрист привлек трех знакомых, профессионально занимающихся лесозаготовками, и организовал незаконную рубку для последующей продажи древесины.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений в особо крупном размере). По подсчетам силовиков, лесному фонду РФ причинен ущерб на сумму более 57,3 млн руб.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Илья Николаев