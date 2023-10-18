В Кузбассе на главу Яйского муниципального округа завели дело о злоупотреблении

Глава Яйского муниципального округа Кемеровской области стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), подозреваемый задержан. Об этом сообщили в кузбасском управлении Следственного комитета России. По данным сайта муниципального образования, округом руководит Евгений Мяленко.

Основанием для возбуждения дела послужили материалы прокурорской проверки. По версии следствия, с ноября 2021-го по август 2022 года чиновник заключил 17 муниципальных контрактов на общую сумму свыше 144 млн руб. со стройфирмой на приобретение квартир для льготной категории граждан.

Муниципалитет должен был финансировать строительство двух многоквартирных домов. При этом, указывается в деле, глава округа при условии 5% банковской гарантии стоимости контрактов подписал распоряжение об авансировании 90% стоимости работ. «В результате застройщику были перечислены порядка 115 млн руб., однако дома до настоящего времени не достроены и муниципальные контракты не исполнены», — говорится в сообщении следственного ведомства.

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Илья Николаев