Военный из Новоуральска погиб на СВО через месяц после заключения контракта

В ходе специальной военной операции (СВО) погиб 36-летний житель Новоуральска Дмитрий Пикулов. Об этом во «ВКонтакте» сообщил мэр свердловского города Вячеслав Тюменцев. Контракт на прохождение военной службы уралец подписал в сентябре этого года.

«Был верен Отчизне, проявил мужество, отвагу и самоотверженность. Он был любящим мужем, отцом и зятем. Как и все мы, строил далеко идущие планы на жизнь, которые, к сожалению, уже не исполнятся»,— отметил господин Тюменцев.

Прощание с Дмитрием Пикуловым состоится в четверг, 19 октября, с 10:00 до 11:00 в Новоуральском похоронном доме на ул. Фурманова, 32А.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО на Украине 24 февраля 2022 года. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

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