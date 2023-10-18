В Новосибирске хотят ввести штрафы за нарушение содержания домашних животных

Депутаты комитета по госполитике, законодательству и местному самоуправлению новосибирского заксобрания одобрили законопроект о введении штрафов для владельцев домашних животных, сообщает пресс-служба областного парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Законопроект предполагает введение штрафов от 500 до 1 тыс. руб., если владелец земельного участка не разместил информацию о наличии на нем собаки. Штрафы от 1 тыс. руб. до 3 тыс. руб. предусмотрены для владельцев собак, которые в нетрезвом состоянии выгуливают животных, а также за выгул потенциально опасных собак подростками младше 14 лет, либо гражданами, которые не способны контролировать животное. За повторное нарушение сумма штрафа будет увеличена от 3 тыс. руб, до 5 тыс. руб.

Помимо этого, жители Новосибирской области теперь могут заплатить штраф (1-3 тыс. руб.) за превышение допустимого количества домашних животных в квартире (например, на каждых 12 кв. м. помещения может находится не более одной крупной собаки). Также вводится запрет на содержание домашних животных в помещениях общего пользования многоквартирного дома. В случае с земельными участками на каждые 50 кв. м. можно содержать не более одной крупной или средней собаки.

По словам заместителя председателя комитета Евгения Смышляева, жители могут обратиться в органы местного самоуправления или в полицию с заявлением об увиденных нарушениях. «Если это допустимо, то можно приложить видео- или фотодокумент, а также свидетельские показания»,– добавил он.

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Александр Киселев