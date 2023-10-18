Банк ДОМ.РФ направил 23 млрд рублей на строительство микрорайона в Иркутске

Специализированный застройщик «АЗГИ» (входит в ГК «Новый город») получил от банка ДОМ.РФ кредит 23 млрд руб. для строительства крупнейшего в Иркутской области жилого квартала, сообщает пресс-служба банка.

На эти средства планируется ввод семи очередей ЖК общей площадью 327 тыс. кв м. Планируется, что первые объект будут сданы в первом квартале 2026 года.

Ранее банк направлял компании кредит в рамках реализации этого проекта в размере 10 млрд руб., сообщил управляющий директор Сибирского регионального центра банка ДОМ.РФ Алексей Кузнецов.

Общая площадь всего микрорайона составит 552 тыс. кв м.

Сейчас в Иркутской области возводится 879 тыс. кв м жилья, из них 99% — с использованием счетов эскроу.

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Оксана Павлова