Инструкция для иммунитета

Трансплантация печени часто бывает единственным способом продлить человеку жизнь, но обрекает его на пожизненный прием иммуносупрессивных препаратов, а значит, и на значительные риски, связанные с приемом этих препаратов. Исследователи из Медицинской школы Университета Питсбурга подали надежду таким пациентам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Их идея состояла в том, чтобы подготовить иммунную систему реципиента к трансплантации. За неделю до пересадки реципиент получал дозу особых клеток иммунной системы от того же донора, чья печень предполагалась к трансплантации. Эти клетки должны были ослабить атаку иммунной системы реципиента на трансплантат.

Клетки называются дендритными, их формируют моноциты — один из видов лейкоцитов. Без этих клеток невозможен иммунный ответ — именно они «предъявляют» Т-лимфоцитам, клеткам-убийцам, образец чужеродного белка, по которому те распознают мишени. Исследователи за несколько недель до трансплантации забирали кровь у донора и выращивали дендритные клетки in vitro для пересадки их реципиенту.

В этом исследовании участвовали всего 13 пациентов, все они получили часть печени от живых доноров, и у всех них новый метод показал свою эффективность и безопасность. Самое интересное наблюдалось год спустя: у всех этих пациентов появились признаки изменения иммунного ответа, смягчения реакции на донорский орган, что дает надежду на уменьшение дозы иммуносупрессоров при стандартном ведении трансплантологических больных. Пока непонятно, позволяет ли новый метод вовсе отказаться от иммуносупрессоров: иммунитет может снижаться и от иных причин, не только из-за реакции на трансплантат.

Хроническое подавление иммунитета — главная причина осложнений, связанных с пересадкой органов. И речь идет не только о более опасном течении любых инфекций, но и об увеличении риска возникновения онкологических, почечных и сердечных заболеваний. Так что любой метод, который хотя бы снизит потребность пациентов в подавлении иммунитета, принесет значительную пользу.

Большинство трансплантаций печени происходит от умерших доноров, однако примерно в 10% случаев донор — живой человек, например, родственник пациента. Такое возможно благодаря уникальной способности печени к регенерации: и у донора, и у реципиента орган в дальнейшем вырастает до полного размера.

Интересно еще вот что. Дендритные клетки от донора наблюдались в организме реципиента всего несколько дней, но этого было достаточно. Как объясняют авторы исследования, дендритные клетки высвобождают экзосомы, внеклеточные пузырьки наноразмера, которые «инструктируют» иммунные клетки реципиента, из-за чего, собственно, иммунный ответ на донорскую печень и ослабляется.

По материалам статьи.

Ольга Грибова