Ecco представляет новую коллекцию Наташи Рамсей-Леви

Марка Ecco объявила имя своего первого креативного партнера — Наташи Рамсей-Леви, в творческом портфеле которой уже значатся пост креативного директора Chloe, должность дизайн-директора Balenciaga и работа с Louis Vuitton. Наташа переосмыслила знаковые силуэты бренда, разработав с командой Ecco лимитированную совместную женскую коллекцию обуви NRL. В первый дроп вошли 15 моделей, разработанных на базе известных силуэтов Ecco: балетки, сапоги и полуботинки на подошве с протектором от кроссовок Biom C-Trail. Обувь остается удобной и функциональной: технология Biom надежно фиксирует стопу и создает дополнительную амортизацию. К выходу коллекции Ecco Наташа представили рекламную кампанию, героями которой стали известные сестры-модели Кико и Юка Мидзухара, а также мотокроссер Трэвис Пастрана со своей женой и дочерями.

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