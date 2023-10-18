По решению арбитражного суда здание и оборудование универсального рынка ХБК в Уфе должны быть выставлены на торги единым лотом за 415,9 млн руб. Основная часть здания находится в залоге у Россельхозбанка. Ранее имущество обанкротившегося Уфимского хлопчатобумажного комбината было разделено на два лота: в первый были включены помещения, лифты, эскалаторы по начальной цене 386,8 млн руб., вторым лотом за 29,1 млн руб. продавались сопутствующее технологическое и прочее оборудование. По мнению одного из кредиторов комбината, с которым согласилась судебная коллегия, разделение активов нарушает целостность имущества и права покупателей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд изменил положение о порядке, условиях и сроках реализации имущества обанкротившегося ОАО «Уфимский хлопчатобумажный комбинат» (УХБК). Помещения, лифты, техоборудование в торговом центре «Универсальный рынок ХБК» на улице Менделеева, право аренды участка под ним площадью 41,8 тыс. кв. м будут выставлены на торги одним лотом. Активы были разбиты на два лота. Начальная цена продажи установлена в размере 415,9 млн руб. В состав лота включены 69 позиций, из которых восемь помещений общей площадью 19,2 тыс. кв. м на четырех этажах здания и земельный участок являются предметом залога Россельхозбанка.

ОАО «УХБК» владело и управляло комплексом зданий на улице Менделеева в Уфе, в том числе торгово-развлекательным комплексом «Иремель», который был открыт в 2006 году на площадях комбината. Общество также занималось производством и продажей тепловой энергии. 78,29% акций принадлежат предпринимателю Марселю Юсупову. В 2019 году чистый убыток УХБК (290,8 млн руб.) более чем вдвое превышал выручку, составившую 136,3 млн руб. В 2020 году УХБК был признан банкротом. Общий размер требований кредиторов оценивался более чем в 2 млрд руб. Крупнейшим кредитором является Россельхозбанк — 1,7 млрд руб., еще 126 млн руб. — требования Сбербанка.

В апреле текущего года в арбитражный суд Башкирии обратилась конкурсный кредитор, предпринимательница Анастасия Шаманина (выкупила у Сбербанка неустойку за несвоевременную уплату процентов в размере 732,7 руб.), которая просила признать недействительными объявленные торги по продаже имущества УХБК двумя лотами. Начальная цена помещений, лифтов, эскалаторов была установлена в размере 386,8 млн руб., вторым лотом за 29,1 млн руб. продавались сопутствующее технологическое и прочее оборудование, электрические сети, обеспечивающие функциональность комплекса универсального рынка ХБК. Торги проводились путем публичного предложения. Итоги должны были подвести 25 мая.

Госпожа Шаманина указала, что ранее имущественный комплекс продавался единым лотом за 552 млн руб., разделение его на части нарушает целостность имущества и права участников торгов, так как функциональность торгового центра зависит от оборудования. В качестве обеспечительных мер торги были приостановлены до вынесения решения по существу. Предыдущие попытки продажи комплекса оказались неуспешными из-за отсутствия заявок участников.

В июне арбитражный суд отказал Анастасии Шаманиной. В апелляционной жалобе она и Марсель Юсупов заявили, что продажа двумя лотами приведет к тому, что комплекс имущества перестанет существовать как единая сложная вещь, пригодная к последующей эксплуатации.

Россельхозбанк и конкурсный управляющий УХБК Анастасия Аракелян возражали против удовлетворения жалобы. По их мнению, отделение оборудования от основного комплекса не повлияет на их продажу, «поскольку это самостоятельные единицы, представляющие собой определенную ценность».

Как сообщается в материалах дела, решение о продаже имущества двумя лотами принял в 2022 году Россельхозбанк.

Апелляционная инстанция посчитала позицию ответчиков необоснованной. Конкурсный управляющий и залоговый кредитор не смогли пояснить целесообразность продажи имущества двумя лотами, говорится в постановлении. Демонтаж оборудования может причинить ущерб зданию, тем самым нарушит права покупателя имущественного комплекса, согласилась судебная коллегия с позицией апеллянтов.

Анастасия Аракелян от комментариев отказалась.

Арбитражный управляющий Алексей Емельянов отмечает, что инженерные сооружения неотделимы от основного имущественного комплекса, необходимы для формирования единого лота. «Ценность оборудования как самостоятельной единицы будет ниже, чем в составе единого комплекса. Негативным образом на продаже объединение лота не отразится, так как в данном случае это является оправданным»,— прокомментировал господин Емельянов.

По мнению адвоката, младшего партнера юридической группы «Яковлев и партнеры» Дениса Крауялиса, при банкротстве предприятий продажа единым имущественным комплексом отвечает наиболее полному удовлетворению требований кредиторов. «Обычно все имущество — это неразрывная производственная цепочка. В данном случае изначально торги проводились единым лотом, но потом банк и управляющий по непонятной причине его разделили»,— обратил внимание господин Крауялис. Эксперт полагает, что при обжаловании судебный акт устоит, так как переоценка доказательств не входит в компетенцию кассационной инстанции.

Влада Шипилова