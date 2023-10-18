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Переговоры за свой счет

Зампредседателя ДУМ Башкирии взыскал с работодателя 2,1 млн рублей

Калининский райсуд Уфы частично удовлетворил иск зампредседателя Духовного управления мусульман Башкирии (ДУМ РБ) по развитию Зимфира Габдракипова и взыскал с организации около 2,1 млн руб. задолженности по зарплате и компенсацию за задержку ее выплаты. В ходе судебного заседания господин Габдракипов сообщил, что в ДУМ РБ он занимался поиском инвесторов для достройки мечети Ар-Рахим, но представитель духовного управления отрицал это. ДУМ РБ намерено подать апелляционную жалобу.

Руководитель ДУМ РБ Айнур Биргалин (справа) намерен обжаловать решение суда

Руководитель ДУМ РБ Айнур Биргалин (справа) намерен обжаловать решение суда

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

Руководитель ДУМ РБ Айнур Биргалин (справа) намерен обжаловать решение суда

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

В Калининском райсуде Уфы под председательством Алсу Шарипкуловой завершился судебный процесс по рассмотрению иска заместителя председателя Духовного управления мусульман Башкирии по развитию Зимфира Габдракипова к работодателю. Господин Габдракипов просил суд взыскать задолженность по зарплате в размере 1,5 млн руб. и проценты за задержку ее выплаты с октября 2020 года по июнь этого года — 568 тыс. руб. Иск был подан в начале сентября.

Как пояснил Зимфир Габдракипов в суде, на работу в ДУМ РБ он был принят неофициально в 2019 году, а в 2020 с ним заключили трудовой договор. Ежемесячная заработная плата, сообщил он, составляла 48 тыс. руб. Говоря о своих служебных обязанностях, господин Габдракипов сообщил, что его функционал, в частности, заключался в поиске инвесторов для финансирования достройки соборной мечети Ар-Рахим в Уфе (мечеть возводится с 2007 года, степень готовности — около 40%). «То есть на сегодняшний день вы инвесторов ищете?» — спросила судья. Истец ответил положительно.

«А в Уфе застройщиков нет, надо ехать…»,— вставила реплику представитель ответчика Ольга Исянаманова. «Не умеют у нас мечети строить», — ответил ей Зимфир Габдракипов.

Присутствовавший на процессе глава ДУМ РБ Айнур Биргалин заявил, что именно он был организатором поездки представителей управления в Турцию, а не Зимфир Габдракипов. «Как он будет обсуждать вопросы, если турецкого языка не знает»,— задал он риторический вопрос. Тогда судья поинтересовалась, зачем он брал истца в командировку. «На тот момент он был близким для моей души человеком. Съездили»,— ответил муфтий.

С разрешения судьи Айнур Биргалин поинтересовался у Зимфира Габдракипова результатами его работы. «Или прошли разговоры и на этом все?» — задал он вопрос. Оппонент сообщил, что его работа сводилась, в частности, к обсуждению условий для достройки соборной мечети, а некоторых потенциальных инвесторов «забраковывали» в ДУМ РБ. Тогда Айнур Биргалин попросил вспомнить название хотя бы одной компании, благодаря которой мечеть могла быть достроена.

«Результат? — начал господин Габдракипов.— Да тот месяц назад подписанный договор со Сбербанком на 5 млрд руб. на соинвестирование строительства мечети, развитие территории… Начинали эту работы мы со Сбербанком, я и Алмаз Абдуллин (руководитель администрации ДУМ РБ. — «Ъ-Уфа»)».

«Зимфир, ты тут при чем? Я этот договор сам составил, сам проработал. Чуть ли не каждый день со Сбербанком созванивались. Это мы прорабатываем (варианты) уже год!» — продолжил дискуссию глава ДУМ РБ.

К допросу истца подключилась Ольга Исянаманова. Она поинтересовалась у господина Габдракипова о графике работы в ДУМ РБ и получила ответ, что график не утверждали. «То есть вы по своему желанию приезжали в управление?» — спросила она. На это истец ответил, что работа носила разъездной характер. Тогда юрист поинтересовалась, какую именно работу господин Габдракипов выполнял, например, вчера или на прошлой неделе. Тот, в свою очередь, сообщил, что занимался сертификацией халяльной продукции.

«При чем тут ты и халяль?» — вновь возмутился Айнур Биргалин и получил замечание от судьи о недопустимости перебивать оппонентов.

Затем стороны перешли к прениям. Ольга Исянаманова просила судью отказать в удовлетворении исковых требований, пояснив, что истец суду не доказал выполнения какой-либо работы в ДУМ РБ. «На мои вопросы конкретные ответы я не услышала. Я так полагаю, что действительно никакие функции им не осуществлялись»,— отметила она, добавив, что истец пропустил срок исковой давности.

Юрист истца Артур Байгазаков, в свою очередь, настаивал на удовлетворении требований.

Алсу Шарипкулова пробыла в совещательной комнате около получаса. Гражданский иск она решила удовлетворить частично: установила факт трудовых отношений между истцом и ДУМ РБ и взыскала с духовного управления долг по зарплате за период с июня 2021 года по октябрь 2023 года около 1,4 млн руб. и компенсацию за задержку ее выплаты в размере 710 тыс. руб. В удовлетворении требований о взыскании зарплаты с сентября 2020 года по май 2021 года и компенсации отказала. Мотивировочная часть решения будет готова позже.

Второй представитель ДУМ РБ в суде Ильшат Гарифуллин сообщил «Ъ-Уфа», что духовное управление подаст апелляционную жалобу на решение райсуда.

Венера Хисамова

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