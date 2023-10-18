Переговоры за свой счет

Калининский райсуд Уфы частично удовлетворил иск зампредседателя Духовного управления мусульман Башкирии (ДУМ РБ) по развитию Зимфира Габдракипова и взыскал с организации около 2,1 млн руб. задолженности по зарплате и компенсацию за задержку ее выплаты. В ходе судебного заседания господин Габдракипов сообщил, что в ДУМ РБ он занимался поиском инвесторов для достройки мечети Ар-Рахим, но представитель духовного управления отрицал это. ДУМ РБ намерено подать апелляционную жалобу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель ДУМ РБ Айнур Биргалин (справа) намерен обжаловать решение суда

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ Руководитель ДУМ РБ Айнур Биргалин (справа) намерен обжаловать решение суда

Фото: Венера Хисамова, Коммерсантъ

В Калининском райсуде Уфы под председательством Алсу Шарипкуловой завершился судебный процесс по рассмотрению иска заместителя председателя Духовного управления мусульман Башкирии по развитию Зимфира Габдракипова к работодателю. Господин Габдракипов просил суд взыскать задолженность по зарплате в размере 1,5 млн руб. и проценты за задержку ее выплаты с октября 2020 года по июнь этого года — 568 тыс. руб. Иск был подан в начале сентября.

Как пояснил Зимфир Габдракипов в суде, на работу в ДУМ РБ он был принят неофициально в 2019 году, а в 2020 с ним заключили трудовой договор. Ежемесячная заработная плата, сообщил он, составляла 48 тыс. руб. Говоря о своих служебных обязанностях, господин Габдракипов сообщил, что его функционал, в частности, заключался в поиске инвесторов для финансирования достройки соборной мечети Ар-Рахим в Уфе (мечеть возводится с 2007 года, степень готовности — около 40%). «То есть на сегодняшний день вы инвесторов ищете?» — спросила судья. Истец ответил положительно.

«А в Уфе застройщиков нет, надо ехать…»,— вставила реплику представитель ответчика Ольга Исянаманова. «Не умеют у нас мечети строить», — ответил ей Зимфир Габдракипов.

Присутствовавший на процессе глава ДУМ РБ Айнур Биргалин заявил, что именно он был организатором поездки представителей управления в Турцию, а не Зимфир Габдракипов. «Как он будет обсуждать вопросы, если турецкого языка не знает»,— задал он риторический вопрос. Тогда судья поинтересовалась, зачем он брал истца в командировку. «На тот момент он был близким для моей души человеком. Съездили»,— ответил муфтий.

С разрешения судьи Айнур Биргалин поинтересовался у Зимфира Габдракипова результатами его работы. «Или прошли разговоры и на этом все?» — задал он вопрос. Оппонент сообщил, что его работа сводилась, в частности, к обсуждению условий для достройки соборной мечети, а некоторых потенциальных инвесторов «забраковывали» в ДУМ РБ. Тогда Айнур Биргалин попросил вспомнить название хотя бы одной компании, благодаря которой мечеть могла быть достроена.

«Результат? — начал господин Габдракипов.— Да тот месяц назад подписанный договор со Сбербанком на 5 млрд руб. на соинвестирование строительства мечети, развитие территории… Начинали эту работы мы со Сбербанком, я и Алмаз Абдуллин (руководитель администрации ДУМ РБ. — «Ъ-Уфа»)».

«Зимфир, ты тут при чем? Я этот договор сам составил, сам проработал. Чуть ли не каждый день со Сбербанком созванивались. Это мы прорабатываем (варианты) уже год!» — продолжил дискуссию глава ДУМ РБ.

К допросу истца подключилась Ольга Исянаманова. Она поинтересовалась у господина Габдракипова о графике работы в ДУМ РБ и получила ответ, что график не утверждали. «То есть вы по своему желанию приезжали в управление?» — спросила она. На это истец ответил, что работа носила разъездной характер. Тогда юрист поинтересовалась, какую именно работу господин Габдракипов выполнял, например, вчера или на прошлой неделе. Тот, в свою очередь, сообщил, что занимался сертификацией халяльной продукции.

«При чем тут ты и халяль?» — вновь возмутился Айнур Биргалин и получил замечание от судьи о недопустимости перебивать оппонентов.

Затем стороны перешли к прениям. Ольга Исянаманова просила судью отказать в удовлетворении исковых требований, пояснив, что истец суду не доказал выполнения какой-либо работы в ДУМ РБ. «На мои вопросы конкретные ответы я не услышала. Я так полагаю, что действительно никакие функции им не осуществлялись»,— отметила она, добавив, что истец пропустил срок исковой давности.

Юрист истца Артур Байгазаков, в свою очередь, настаивал на удовлетворении требований.

Алсу Шарипкулова пробыла в совещательной комнате около получаса. Гражданский иск она решила удовлетворить частично: установила факт трудовых отношений между истцом и ДУМ РБ и взыскала с духовного управления долг по зарплате за период с июня 2021 года по октябрь 2023 года около 1,4 млн руб. и компенсацию за задержку ее выплаты в размере 710 тыс. руб. В удовлетворении требований о взыскании зарплаты с сентября 2020 года по май 2021 года и компенсации отказала. Мотивировочная часть решения будет готова позже.

Второй представитель ДУМ РБ в суде Ильшат Гарифуллин сообщил «Ъ-Уфа», что духовное управление подаст апелляционную жалобу на решение райсуда.

Венера Хисамова