В Казани мужчина получил открытый перелом ноги из-за падения дерева от ветра

В Казанском поселке Юдино в результате сильного ветра дерево упало на мужчину 1994 года рождения. Как сообщило ГУ МЧС по Татарстану, с открытым переломом ноги он был госпитализирован в горбольницу №12.

Всего к 19:00 17 октября спасатели в Татарстане получили 19 сообщений о падении деревьев, из которых 11 – в Казани, пять — Набережных Челнах, по одному – в Высокогорском, Мамадышском и Заинском районах республики.

Также поступили шесть сообщений о срыве кровли. В Казани 50 кв. м профлиста ветром сдуло со здания ТРЦ «Барионикс» на М. Гафури, 46 (повреждены четыре припаркованных автомобиля) и 100 кв. м – с офисного здания на улице Родины, 24 к.1. В Нурлате сорвало фрагмент кровли площадью 1 кв.м со спорткомплекса им. Хузина на Советской, 144 (поврежден один автомобиль), в Кукморе слетело 40 кв. м кровли с гимназии №1, в Кукморском районе – 75 кв. м со здания школы в деревне Ошторма Юмья. В Камско-Устьинском районе нарушена кровля ДК им. Столярова в поселке Куйбышевский Затон.

По данным метеорологов, максимальные порывы ветра зафиксированы в Мамадышском районе – 28 м/с, Зеленодольском районе – 24 м/с, Лаишевском, Дрожжановском, Нурлатском районах – 21 м/с.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"