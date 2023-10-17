В петербургском «Экспофоруме» стартовал Международный строительный чемпионат

В петербургском «Экспофоруме» открылся III Международный строительный чемпионат. Он пройдет с 17 по 20 октября, сообщили в пресс-службе городского правительства.

Организаторы мероприятия: Минстрой России, Госкорпорация «Росатом», президентская платформа «Россия – страна возможностей», дочерняя компания «Газпрома» «Газпром Инвест» и правительство Санкт-Петербурга. В чемпионате примут участие более 1500 специалистов строительной отрасли из 30 государств, в том числе, из стран СНГ, Бразилии, Индии, Китая, ЮАР. Ключевая тема мероприятия этого года — «Технологии нового времени».

Главным событием станет соревнование строителей, которое пройдет в 25 номинациях, разделенных на три блока: строительство, проектирование и управление проектом. Специалистам нужно будет возвести объект за два часа. В команде — четыре человека и один погрузчик. В этом году к участию допустили школьников старших классов, которые выступят в отдельной категории. Призовой фонд чемпионата составит 53,1 млн руб. Кроме денежных призов победители и призеры станут участниками проекта «Больше, чем путешествие».

В рамках чемпионата также предусмотрена деловая программа, в которой около 70 мероприятий.

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