В Сысертском районе 26-летняя девушка-водитель насмерть сбила женщину

В поселке Двуреченск в Сысертском районе 26-летняя девушка, управляя автомобилем Ford Focus, насмерть сбила 70-летнюю женщину. Как сообщили в пресс-службе ГИБДД Свердловской области, пострадавшая скончалась на месте до прибытия бригады скорой помощи.

По предварительным данным, девушка при повороте налево с главной дороги на второстепенную наехала на пешехода, переходящего проезжую часть дороги справа налево по ходу движения автомобиля.

Девушка-водитель Ford Focus имеет стаж вождения один год, ранее один раз привлекалась к административной ответственности за нарушение ПДД. За рулем автомобиля находилась в трезвом состоянии.

В отношении водителя вынесены постановления о наложении административного наказания по ч. 3.1 ст. 12.5 КоАП РФ (управление автомобилем со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям безопасности), ч. 1 ст.12.1 КоАП РФ (управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке) и ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ (несоблюдение требований об обязательном страховании автомобиля).

Органы внутренних дел проводят расследование по факту ДТП.

Ева Коршунова

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