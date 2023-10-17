Суд в Москве оштрафовал Zoom на 115 млн руб. за отсутствие филиала в России

Мировой судья участка №422 Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев назначил компании Zoom Video Communications штраф в размере 115 млн рублей за отсутствие в России ее представительства, сообщил корреспондент «Интерфакса».

Компанию признали виновной в неисполнении обязанностей, предусмотренных законодательством о деятельности иностранных лиц в интернете на территории РФ (ч. 2 ст. 13.49 КоАП РФ). Решение суда стало прецедентом — впервые в российской судебной практики на компанию накладывают так называемый оборотный штраф в размере либо 1/10, либо 1/15 от совокупного размера выручки, полученной от реализации товаров или услуг за календарный год. Представители Zoom в суде не появились.

В протоколе, составленном Роскомнадзором в сентябре, говорится, что число ежесуточных пользователей видеосервиса в России с начала года по август составляло около 500 тыс. человек.

Российские суды ранее уже штрафовали Zoom за другие нарушения. В 2022 году компанию оштрафовали за невыполнение требований о локализации персональных данных граждан РФ в России, в 2023 году за повторное невыполнение этих требований (ч.ч. 8, 9 ст. 13.11 КоАП РФ). Штрафы составили 1 млн руб. и 15 млн руб.

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