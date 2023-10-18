Федеральная и краевая казна выделили Перми 5,1 млрд рублей на развитие электротранспорта

Глава Перми внес на рассмотрение Пермской думы проект решения о внесении изменений в бюджет города на 2023-2025 годы. Документ опубликован на сайте думы. В числе предлагаемых поправок — отражение в бюджете средств федерального и краевого бюджетов, которые будут предоставлены муниципалитету на реализацию проекта по развитию системы электротранспорта. В этом году городу из вышестоящих бюджетов будет выделено 3,5 млрд руб., в 2024-м — 1,3 млрд руб., в 2025 году — 356,6 млн руб. Средства будут направлены на реконструкцию трамвайных путей, приобретение трамваев и плату по концессионному соглашению о модернизации трамвайной сети, а также на покупку электробусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Источник, знакомый с ситуацией, пояснил, что в бюджете отражается дошедшие до города средства субсидии на развитие электротранспорта.

Напомним, в ноябре 2022 года администрация Перми, краевые власти и холдинг «Мовиста Регионы» заключили трехстороннее концессионное соглашение о модернизации трамвайного комплекса в столице Прикамья. Концессионером проекта выступает ООО «Мовиста Регионы Пермь», дочерняя структура «Мовиста Регионы». Соглашением предусмотрено, что до 2025 года в Перми отремонтируют 34,7 км трамвайных путей, реконструируют депо «Балатово», обновят семь тяговых подстанций и закупят для трамвайного парка города 44 новых вагона. Общая стоимость всех работ по модернизации составляет 16,1 млрд руб. Ранее сообщалось, что часть этой суммы предоставит федеральный бюджет в виде безвозвратной субсидии, а также будут привлечены средства Фонда национального благосостояния, ВЭБ.РФ, бюджета Пермского края, бюджета города Перми и самого концессионера.

О намерении закупить для Перми электробусы губернатор Прикамья Дмитрий Махонин объявил в феврале этого года. Победителем аукциона на их поставку стало ООО «Автотехкомплект» из Нижнего Новгорода. Цена контракта составила 751,3 млн руб. По его условиям, электробусы необходимо прибыть в Пермь в срок до 15 ноября 2023 года.

В апреле 2023 года стало известно, что Пермский край вошел в число десяти регионов, которым будут предоставлены субсидии на развитие электротранспорта. Сообщалось, что средства субсидии в размере 5,1 млрд руб. будут направлены на реализацию концессии и запуск электробусов.