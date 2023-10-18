Долеизъявление

В пермской IT-компании «Гет-Нэт», совладельцем которой является предполагаемый участник хакерской группировки Артем Зайцев, происходит конфликт между бывшими партнерами. Экс-совладелец фирмы Александра Ковалева требует в суде взыскать с компании 65,648 млн руб. как действительную стоимость ее доли. Источники «Ъ-Прикамье» говорят, что она якобы является близкой родственницей другого обвиняемого по делу, в котором фигурирует господин Зайцев. Ранее арбитражный суд арестовал активы «Гет-Нэт» на сумму иска, в их число вошли и доли в питерском ООО «Финбург», специализирующемся на микрофинансовых услугах. В ООО «Гет-Нэт» считают, что арест денег и имущества приведет к невозможности деятельности компании и долгам по зарплате.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

С иском к ООО «Гет-Нэт» Александра Ковалева обратилась в Арбитражный суд Пермского края в феврале этого года. Как следует из материалов дела, госпожа Ковалева пытается взыскать с компании 65,648 млн руб. действительной стоимости ее доли в «Гет-Нэт». По данным «СПАРК-Интерфакс», сейчас бенефициаром ООО является житель Перми Артем Зайцев, который с 11 октября 2023 года владеет 100% долей компании. Госпожа Ковалева с января 2020 по 18 мая 2022 года контролировала 76% долей фирмы.

ООО «Гет-Нэт» специализируется на оказании телекоммуникационных услуг, доход общества за прошлый год составил 45,37 млн руб., чистый убыток — 9,9 млн руб. Ранее в СМИ компания фигурировала как участник арбитражного спора, в котором безуспешно пыталась обжаловать итоги конкурса на заключение госконтракта по обслуживанию системы «Стрелец-Мониторинг». «Гет-Нэт» предоставляло телекоммуникационные услуги Пермскому национальному исследовательскому политехническому университету. При этом источники в IT-сфере рассказывают, что структуры, близкие к господину Зайцеву, якобы владели одним из крупнейших хранилищ данных в Пермском крае.

В феврале 2022 года господин Зайцев вместе с другими лицами был задержан сотрудниками следственного департамента МВД РФ в рамках расследования уголовного дела о неправомерном обороте средств, совершенном организованной группой. Тверской райсуд удовлетворил ходатайство о заключении их под стражу. В сентябре этого года стало известно, что ГВСУ СКР был задержан сотрудник ФСБ Григорий Царегородцев, которому было предъявлено обвинение в получении взятки от одного из предполагаемых членов группировки. Деньги якобы предназначались «за решение вопроса о прекращении уголовного преследования. Телеграм-канал ВЧК-ОГПУ сообщал, что деньги передавались через посредника в интересах другого обвиняемого по делу, пермского индивидуального предпринимателя Александра Ковалева. Как говорят источники »Ъ-Прикамье«, истец по арбитражному иску к ООО «Гет-Нэт» якобы приходится ему близкой родственницей.

В рамках спора о взыскании с общества стоимости доли Арбитражный суд Пермского края наложил обеспечительные меры. Как следует из решения, он арестовал имущество и денежные средства ООО на сумму требований по иску. Этим же судебным актом наложен арест на имущество ООО «Финбург» (Санкт-Петербург). По данным «СПАРК-Интерфакс», 99,76% долей этой компании принадлежит ООО «Гет-Нэт», оставшаяся часть Артему Зайцеву.

Представители «Гет-Нэт» просили суд не накладывать обеспечительные меры, поскольку это создаст препятствия для работы ООО, а также приведет к возникновению убытков. Также в компании опасаются проблем при расчете с контрагентами и при выплате зарплаты. В свою очередь, ответчики заявили ходатайство о встречных обеспечительных мерах, требуя, чтобы Александра Ковалева внесла на депозит суда денежные средства в размере иска. Из определения суда следует, что у компании накопился долг за электроэнергию.

В итоге суд во встречных мерах отказал, пояснив, что компания не раскрыла, каким образом внесение госпожой Ковалевой 65,64 млн руб. будет способствовать выполнению ООО договорных обязательств.

Уголовное дело в отношении Артема Зайцева, Александра Ковалева и других лиц сейчас рассматривается в Савеловском райсуде Москвы. Первое заседание должно было состояться еще 7 августа, но оно, как и шесть последующих, было отложено из-за неявки свидетелей. Следующее заседание запланировано на 23 октября.

Дмитрий Астахов