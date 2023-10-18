Владельцы известного бизнес-центра «Магнат» (ул. Монастырская, 2б) безвозмездно передали в региональную собственность 579 кв. м на первом этаже здания. На этой площади госучреждение «Центр занятости Пермского края» откроет современный центр «Работа России», который, в том числе, будет подбирать кадры предприятиям, нуждающимся в большом числе сотрудников. В ООО «Магнат», девелопере здания, передачу помещений и ее условия не комментируют. Экс­перты считают, что помещения подходят для госучреждений. Однако первый этаж, где разместится офис Центра занятости, является одной из наиболее ликвидных площадок, на сдаче в аренду которой собственники здания могли бы хорошо зарабатывать.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

ООО «Магнат» — девелопер бизнес-центра у набережной с одноименным названием безвозмездно передал в краевую собственность половину первого этажа в здании, рассказал источник «Ъ-Прикамье» в пермских бизнес-кругах. На полученных площадях региональный Центр занятости откроет флагманский центр по привлечению работников на крупные предприятия Прикамья, добавил собеседник.

Изменения в составе владельцев участка под бизнес-центром отражены в выпис­ке Росреестра. Согласно ей, с 12 июля на застройщика здания (ООО «Магнат») приходится 117/125 долей в рамках общедолевой собственности. Еще 8/125 долей чис­лится за другим собственником — субъектом РФ Пермским краем.

Соучредитель ООО «Магнат» Гагик Назарян отказался от комментариев на тему передачи площадей.

В краевом минимущества информацию о получении недвижимости подтвердили, пояснив, что собственник «Магната» передал в региональную собственность порядка 579 кв. м на первом этаже. «Процесс передачи уже завершился, площади переданы в оперативное управление ГКУ „Центр занятости населения Пермского края“, подведомственному министерству социального развития»,— пояснили в мин­имущества.

По данным краевого минсоцразвития, в этих помещениях откроют офис службы занятости Пермского края «Кадровый центр „Работа России“». Объект выполнят по новым стандартам службы: обустроят рабочие места карьерных консультантов, а также зону цифровых сервисов, где жители региона смогут самостоятельно поработать в личном кабинете, выбрать вакансии с работных сайтов, распечатать документы. «Большая часть помещения будет предназначена для массовых отборов на вакансии и индивидуальных и групповых собеседований работодателей с наибольшей кадровой потребностью. Кроме того, консультанты отдела рекрутинга и целевого подбора смогут проводить собеседования с работодателями всего региона»,— рассказали в минсоцразвития. Сейчас в помещениях «Магната», переданных в краевую собственность, идет ремонт. Открыть кадровый центр планируется в декабре.

БЦ «Магнат» (ул. Монастырская, 2б) представляет собой шестиэтажное здание площадью 10,4 тыс. кв. м, включая подземный этаж. Девелопер объекта (ООО «Магнат») контролируется Нориком Петросяном (70%) и Гагиком Назаряном (30%). Здание «Магната» начали строить еще в 2005 году, а ввели в эксплуатацию в конце 2022-го. Этому предшествовали длительные суды «Магната» с краевыми властями, требовавшими сноса здания. В 2020 году суд признал объект законной постройкой, что позволило девелоперу завершить его возведение. Разработкой концепции управления и функционирования «Магната», а также его брокериджем занимается УК «Труменс-Групп» (управляет ТЦ «Галерея»). «Магнат» позиционируется как торгово-офис­ный центр с зоной фудкорта. Согласно 2ГИС, в нем размещается офис компании «Азоттех».

Примечательно, что ранее власти Пермского края уже рассматривали возможность использовать площади «Магната» для подведомственных учреждений. В 2020 году гендиректор УК «Труменс-Групп» Елена Денисова предлагала разместить там музей современного искусства PERMM, но в краевом минкульте от этой идеи отказались. В начале 2023 года обсуждалась возможность переноса в «Магнат» части патриотической экспозиции «Рюриковичи» из здания ж/д вокзала Пермь I. Переносить выставку в бизнес-центр минкульт потом тоже передумал.

«Думаю, центральное местоположение здания подходит для госорганов. Наверно, можно только порадоваться, что власти получили помещения в современном, недавно построенном бизнес-центре. У здания имеется большая парковка, а набережная Камы, возле которой располагается „Магнат“, — узнаваемое место. Посетители кадрового центра смогут легко его находить»,— рассуждает гендиректор АН «Респект» Алексей Ананьев. Возможно, компания, управляющая «Магнатом», сдаст другие площади здания компаниям, работающим на рынке труда. В то же время, гос­подин Ананьев назвал местоположение «Магната» не самым выгодным для бизнеса, потому что там нет пешеходного трафика. Рядом с БЦ проходят, в основном, гуляющие по набережной. Гендиректор АН «Респект» полагает, что на верхнем этаже «Магната» может размес­титься ресторан, остальные помещения займут бэк-офисы (операционно-учетные подразделения) компаний. Торговым объектам БЦ вряд ли будет интересен.

Директор УК «Столица» Константин Копытов обратил внимание, что краевые власти получили в «Магнате» часть первого этажа, а помещения на первых этажах коммерческих зданий всегда бывают одними из самых ликвидных. «Это те площади, на которых собственники реально могли бы зарабатывать»,— заметил господин Копытов. По его мнению, стоимость недвижимости в таком здании, как «Магнат», может составлять 40–50 тыс. руб. за кв. м.

Вячеслав Суханов, Евгения Ахмедова