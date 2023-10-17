Поиски пермской альпинистки прекращены из-за схода лавин

Поисково-спасательная операция на склонах горы Дхаулагири по извлечению тела пермячки Надежды Оленевой прекращена, заявили сегодня в Федерации альпинизма России. «К сожалению, накануне начался снегопад и сошедшие сверху лавины, и большие массы снега уже успели засыпать место так, что рельеф изменился, и обнаружить тело, которое было видно при первом поисковом вертолетном облете, больше не удалось», — говорится в заявлении Федерации альпинизма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ВК Надежды Оленевой Фото: ВК Надежды Оленевой

Напомним, 37-летняя пермская альпинистка Надежда Оленева пропала утром 14 октября. Она упала в расщелину с высоты около 6680 м на горе Дхаулагири в Непале. Пермячка с группой российских спортсменов из трёх человек (в связке с Оленевой были Роман Абилдаев и Расим Кашапов) совершала восхождение на Дхаулагири в так называемом альпийском стиле.

Федерация альпинизма России окажет помощь родственникам погибшей спортсменки. Надежда Оленева была чемпионкой России и мастером спорта по альпинизму, соосновательницей Пермской школы альпинизма, инструктором альпинизма II категории, обладательницей жетона «Спасение в горах» и членом сборной России.