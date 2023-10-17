В детских лагерях Ярославской области отремонтируют столовые

Ярославская область в 2025—2026 годах получит субсидии из федерального бюджета на ремонт столовых и кухонь в детских лагерях. Всего работы коснутся трех лагерей, сообщили в правительстве региона, которое будет обеспечивать реализацию программы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

По словам губернатора Михаила Евраева, правительство системно работает над обновлением детской оздоровительной инфраструктуры. В том числе для этого используются гранты и конкурсы, а также средства регионального бюджета.

«В этом году уже выиграли отбор на возведение модульных зданий в двух лагерях, расположенных в Ярославском и Тутаевском районах. Теперь на федеральные средства сможем обновить столовые и кухни еще в трех наших детских оздоровительных организациях. Сами также ежегодно выделяем деньги из регионального бюджета на проведение ремонтов, благоустройство, обеспечение безопасности в лагерях»,— рассказал Михаил Евраев.

В 2023 и 2024 годах бюджет Ярославской области выделил на поддержку детских лагерей по 13 млн рублей. В 2025 году под контролем правительства области будет капитально отремонтирован пищеблок детского оздоровительного лагеря имени Максима Горького в Ярославском районе, а в 2026-м работы пройдут в оздоровительных центрах «Иволга» Ярославского района и «Борок» Ростовского района.

Антон Голицын