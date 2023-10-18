Электросамокаты скатываются в запреты

Депутаты Екатеринбургской городской думы на комиссии по безопасности жизнедеятельности населения одобрили предложение ГИБДД ограничить передвижение средств индивидуальной мобильности (СИМ) в центре города. Предлагается запретить движение электросамокатов в центральной части Екатеринбурга, на аллеях и тротуарах шириной менее 2 м. Компании, сдающие электросамокаты в аренду, поддержали ограничительные меры, однако призвали власти не закрывать центр города для кикшеринга.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Центр Екатеринбурга могут освободить от электросамокатов уже в 2024 году

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Центр Екатеринбурга могут освободить от электросамокатов уже в 2024 году

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Во вторник, 17 октября, в Екатеринбургской городской думе прошло заседание комиссии по безопасности жизнедеятельности населения, на котором депутаты заслушали отчет по внедрению технических средств регулирования дорожного движения в городе за девять месяцев 2023 года.

Депутат от «Единой России» Марина Харитонова поинтересовалась у выступающих, рассматривается ли в Екатеринбурге запрет на использование самокатов. Председатель комитета по транспорту, организации дорожного движения и развитию улично-дорожной сети администрации города Игорь Ощепков пояснил, что в Екатеринбурге уже ограничили скорость электросамокатов до 25 км/ч и определили перечень «медленных зон» с тремя компаниями кикшеринга (занимаются сдачей самокатов в аренду), в которых скорость транспорта ограничена до 15 км/ч. Господин Ощепков отметил, что в дни массовых мероприятий созданы зоны, в которых компаниям рекомендуют исключить получение и сдачу арендаторами электросамокатов.

По словам Игоря Ощепкова, несмотря на ограничения, в Екатеринбурге продолжаются ДТП пешеходов с водителями электросамокатов. «Люди, которые пользуются самокатами, не всегда соблюдают ПДД и предоставляют преимущество движения пешеходам»,— пояснил он. Господин Ощепков пожаловался на проблему парковки транспорта, который «бросают где угодно, хотя определены те зоны, где можно сдать самокат».

Врио заместителя начальника отдела ГИБДД по Екатеринбургу Антон Попов рассказал, что в 2023 году в городе произошло 242 ДТП с участием электросамокатов, в 165 из которых пострадали люди, два человека погибли. «На следующий год, скорее всего, мы будем выходить на запрет движения самокатов в центральной части города и на аллеях, в большей части городов это уже запрещено. Где тротуары менее двух метров, будем также просить исключать движение самокатов»,— сообщил он.

Председатель думской комиссии Игорь Володин одобрил предложение господина Попова ограничить движение электросамокатов в Екатеринбурге и предложил депутатам создать рабочую группу для проработки ограничительных мер.

«Я выхожу со своим ребенком и держу около себя, чтобы его не сбили. Звуков сигналов на самокатах нет, о приближении никто не знает, звоночки на них никто не использует»,— пожаловался господин Володин.

Председатель предложил оснастить ими электросамокаты, чтобы пешеходы слышали их приближение, и создать дорожки для транспорта, которых «в Екатеринбурге не хватает».

Господин Володин заявил, что город не может отслеживать соблюдение ПДД водителями электросамокатов. «У нас нет такой возможности, как в Арабских Эмиратах. Они создали полицию, которая отслеживает водителей самокатов и велосипедистов»,— сказал он. По словам Антона Попова, сервисы кикшеринга в Екатеринбурге планировали заменить резину электросамокатов на шипованную, чтобы горожане могли ездить на них зимой. «В этом году мы убедили компании, что не надо. Они сказали, что сначала обкатают в Сочи, а потом посмотрят у нас. Я им сказал, что там и оставайтесь»,— сказал господин Попов.

После обсуждения вопроса депутаты поддержали обращение комиссии к председателю думы Екатеринбурга Анне Гурарий с предложением создать рабочую группу по вопросу контроля за СИМ.

В «Яндекс Go» и «Юрент», занимающихся прокатом электросамокатов, не ответили на запрос «Ъ-Урал». В сервисе Whoosh рассказали «Ъ-Урал», что компания поддерживает ограничительные меры властей.

«Мы приветствуем любые инициативы, которые направлены на то, чтобы сделать самокаты еще более удобными для всех, в том числе для тех, кто на них не ездит: для пешеходов и автомобилистов»,— заявили в компании.

В Whoosh призвали отойти от «обобщенных решений» и обсуждать каждую локацию отдельно. «Если ширина тротуара, большой пешеходный трафик, наличие инфраструктурных ограничений или другие факторы не позволяют ехать на самокате со скоростью до 25 км/ч, при этом рядом есть альтернативный маршрут с более подходящими условиями — наличие зоны ограничения скорости будет удобным для всех»,— отметили в компании. В организации считают, что власти должны оставить возможность горожанам добраться на электросамокате до точки назначения быстрее, чем пешком или на автомобиле по пробкам.

Василий Алексеев