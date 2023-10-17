В Ереване на рабочем месте умер замглавы представительства МВД России в Армении

Замглавы представительства МВД России в Армении Вячеслав Пономарев умер на рабочем месте в Ереване, сообщил «Sputnik Армения» со ссылкой на представительство. Причина смерти будет установлена судмедэкспертами. Возбуждено уголовное дело по признакам убийства.

По данным армянского портала Shamshyan, сообщение об обнаружении тела мужчины поступило в приемную скорой помощи в 8:40 мск. По предварительной оценке, на теле умершего не обнаружены следы насилия. Вячеславу Пономареву было 37 лет.

В задачи представительства российского МВД в Армении входят выдача и замена свидетельств участников госпрограмм по оказанию помощи при добровольном переселении в Россию, а также консультации населения по вопросам трудовой миграции в Россию.