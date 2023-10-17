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Крылышек не хватает

Кафе Удмуртии отмечают дефицит и рост цен на мясо курицы

В ресторанах Удмуртии наблюдается рост цен и дефицит мяса курицы. В сети общепита Rostic’s говорят, что цены на птицу находятся на историческом максимуме. В Welcome Group отмечают, что с марта цена поднялась более чем на 60% и продолжает расти. Одной из причин называют птичий грипп, который весной повлек забои поголовья и закрытие птицефабрик в России, а также проблемы с завозом инкубаторных яиц из-за рубежа. Кроме того, по словам участников рынка, на увеличение стоимости мяса влияет инфляция, рост стоимости логистики и дефицит кадров. Ожидается, что цены на куриное мясо будут расти до конца года.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

В Ижевске в сети общепита Rostic’s наблюдается дефицит мяса курицы. Как сообщают пользователи соцсетей, в некоторых точках продают только картофель фри и наггетсы. В пресс-службе «Юнирест» (управляющая компания KFC и Rostic’s) рассказали «Ъ-Удмуртия», что непростая ситуация на рынке мяса птицы связана как с растущими ценами на эту продукцию, которые находятся на историческом максимуме, так и его нехваткой, в том числе на фоне растущего спроса. «Эта ситуация в совокупности с другими экономическими факторами — инфляция, рост логистических затрат и себестоимости продукции, дефицит кадров и рост оплаты труда — сегодня сказывается на многих игроках рынка. В текущих условиях мы со своей стороны делаем максимум, чтобы оперативно обеспечивать все наши рестораны свежим куриным мясом с соблюдением наших высоких стандартов качества»,— сказали в пресс-службе.

При этом, по данным Удмуртстата, за январь-август 2023 года производство птицы на убой составило 42,1 тыс. тонн, снизившись на 0,2% от общего количества производства мяса по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Поголовье птицы за тот же период сократилось с 6,4 млн голов до 6,2 млн.

Сильный рост цен на продукцию из мяса кур ощущается с весны 2023 года, рассказал «Ъ-Удмуртия» руководитель отдела закупок в ресторанном холдинге Welcome Group Андрей Чернов. С марта цена поднялась более чем на 60% и на данный момент продолжает постепенно расти. Однако в компании отмечают, что как такового дефицита они не наблюдают. «Если у одного поставщика чего-то нет, то всегда находим у другого, правда дороже. На эту ситуацию влияют две основные причины. Во-первых, птичий грипп, который начался весной и повлек за собой забои поголовья и закрытие некоторых птицефабрик в России. Во-вторых, инкубаторные яйца для выращивания куриц по большей части ввозились из-за рубежа, с чем сейчас проблемы»,— прокомментировал Андрей Чернов. Он говорит, что спрогнозировать дальнейшую ситуацию сложно, особенно в случае с инкубаторными яйцами, что также зависит от геополитической ситуации. По его предположениям, до конца года еще будет наблюдаться небольшой рост цены и дефицит.

Какая ситуация с курицей складывается в целом по стране

Директор «УдмуртПаб» Наталья Окулова также говорит о значительном росте цен на куриное филе. «В начале лета поставки были по 269 руб. за кг, в августе у того же поставщика уже по 369 руб. за кг. “Метро” и “Лента” так же, видимо, попадают под опт, поскольку у них в сентябре был резкий скачок цен. Сейчас цены в рознице ниже, чем в опте. В моем случае можно работать, а крупные предприятия вынуждены брать только оптом, а он сейчас около 400 руб. за кг»,— рассказала госпожа Окулова.

Татьяна Колегова

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