В Краснодаре на участке улицы Гаврилова запретят остановку транспорта

С 15 ноября в Краснодаре на участке ул. Гаврилова будет запрещена стоянка транспортных средств. Как сообщает пресс-служба мэрии, машины нельзя будет останавливать от проспекта Трамвайного до улицы Красной при движении в сторону Красной.

К дате изменения движения на участке установят знаки, запрещающие остановку и стоянку машин. В департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара отметили, что мера позволит устранить помехи на дороге для других участников движения.

Водителей просят быть внимательнее, не нарушать ПДД и парковаться только в положенных для этого местах.

Татьяна Ручкина

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