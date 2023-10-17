Самообложение не дошло до Казани

В Татарстане частично замораживают программу самообложения граждан в связи с нехваткой средств бюджета на софинансирование проектов (4 руб. на каждый собранный жителями рубль). Самообложение не станут проводить в Казани и других городах республики, ограничившись лишь сельскими поселениями. Об этом заявили в Совете муниципальных образований республики. Некоторые депутаты считают «к лучшему, что программа до Казани не дошла», поскольку для сельчан она стала «практически обязаловкой»: люди скидывались на то, что и так должен был делать муниципалитет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: движение "Голос" (внесено Минюстом РФ в реестр иноагентов) Фото: движение "Голос" (внесено Минюстом РФ в реестр иноагентов)

О том, что правительство Татарстана намерено внести изменения в программу самообложения, сообщил вчера заместитель исполнительного секретаря Совета муниципальных образований республики Сергей Столяров. «Предлагается проводить самообложение в сельских поселениях. Для городов и районных центров предлагается эту дополнительную субвенцию из бюджета не выделять»,— сказал он на заседании комитета Госсовета Татарстана по госстроительству.

Господин Столяров объяснил это тем, что «средства республиканского бюджета ограничены, а количество средств, собираемых гражданами, неуклонно год от года растет». По его словам, сейчас Татарстан выделяет 1,35 млрд руб. на софинансирование самообложения.

Напомним, самообложение граждан практикуется в Татарстане с 2013 года, в основном в сельских муниципалитетах и небольших городах. Изначально решения принимались на референдумах, но затем процедура была упрощена, и теперь проводятся сходы. Средства, как правило, собираются для строительства дороги, благоустройства кладбища, установки памятника или организации освещения (как правило, с одного жителя собирают от 100 руб. до 1,5 тыс. руб. за год).

На каждый полученный от жителей рубль правительство Татарстана выделяет муниципалитету из регионального бюджета еще 4 руб. В 2022 году было принято решение, что для городов — районных центров софинансирование составит 1 к 3, а в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске на каждый рубль населения добавят лишь 2 руб. В рамках программы самообложения всего за десять лет с жителей Татарстана собрали 2,3 млрд руб. Из бюджета Татарстана выделили трансферты на общую сумму более 9 млрд руб.

С 2021 года федеральный закон позволяет проводить такие сходы в отдельных частях города или поселка. Секретарь Госсовета Лилия Маврина поясняла «Ъ-Казань», что с просьбой разрешить самообложение выходили жители жилого массива Царицыно в Казани: «Они хотели, как жители сельских поселений, собрать со своей территории средства, чтобы получить дополнительные деньги из бюджета». Глава комитета Госсовета по госстроительству Альберт Хабибуллин («Единая Россия») заверял «Ъ-Казань», что сходы в Казани будут проходить, если обратятся сами жители: «Никакой обязаловки, только по инициативе населения». А в сентябре 2022 года исполком Казани утвердил «Порядок рассмотрения обращения инициативной группы о созыве схода граждан по вопросу самообложения» на части территории города. Однако до сих пор сходы о самообложении не проводились.

На заседании комитета Госсовета Сергей Столяров заявил, что жители городов и поселков городского типа «не должны быть обижены». Он напомнил, что законодательство РФ предусматривает инициативное бюджетирование, которое может быть альтернативой самообложению в городах.

Как сообщал «Ъ-Казань», такая возможность уже предусмотрена законом о местном самоуправлении в Татарстане. Согласно этому документу, жители могут выдвигать инициативные проекты «для получения финансовой поддержки за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Татарстан».

По словам господина Столярова, при инициативном бюджетировании на те или иные проекты смогут скидываться не только жители муниципалитета, но и предприниматели, юридические лица, управляющие компании. Чиновник подчеркнул, что здесь «нет обязательности каждому гражданину уплачивать единую сумму сбора». «Сумма сбора может варьироваться. То есть для населения это более щадящий режим сбора средств»,— сказал он.

Совет муниципальных образований Татарстана сейчас изучает опыт Чувашии, где такой способ финансирования проектов используется в пяти городских округах, в том числе в Чебоксарах. При этом в столице Чувашии республиканский бюджет финансирует лишь 20% стоимости проектов, в других городах 30–50% (сами проекты не должны превышать 5 млн руб.).

«Для Казани может быть одна сумма, для Набережных Членов — другая, для мелких городов — следующая»,— разъяснил Сергей Столяров, каким образом может применяться инициативное бюджетирование в Татарстане. Глава комитета Альберт Хабибуллин заметил, что прежде в райцентрах жители «активно» участвовали в самообложении. «Сиюминутно лишить их такой возможности достаточно непростой вопрос. Инициативное бюджетирование — это возможность эту активность населения в районных центрах не потерять»,— указал парламентарий.

«Я думаю, для жителей Казани это не так будет обидно. Процесс так и не был запущен, к самообложению в Казани только готовились. А когда ничего нет, утрата не так сильно воспринимается»,— считает глава фракции КПРФ в думе Казани Алексей Серов. При этом у него были «опасения, что в республиканском бюджете вообще не найдется денег на эту программу». «Хорошо, что она сохранилась»,— говорит депутат. В то же время он отмечает, что «к самообложению были вопросы». «Вместе того чтобы решать вопросы точечно, программа стала повсеместной. Была практически обязаловка: люди скидывались на дороги, которые и так должен был делать муниципалитет»,— указывает господин Серов. Он добавляет, что бюджет Казани «более наполненный, чем в какой-то деревне». «Может, и к лучшему, что программа до Казани не дошла. Городские власти в рамках своих полномочий могут решить все проблемы. Тем более что город получает доходы физических лиц, единый налог на бизнес, земельный налог. Бюджет и так формируется самими жителями»,— заключает Алексей Серов.

«Механизмы софинансирования в рамках самообложения должны работать одинаково на всех территориях — как сельских, так и городских»,— считает депутат Госсовета Татарстана Эдуард Шарафиев (ЛДПР). По его словам, «только при наличии софинансирования самообложение воспринимается как действенный, реально работающий механизм для финансирования объектов местного значения». «Теперь, когда у горожан софинансирование убрали, остается ощущение, что их обманули. Хотя я понимаю, что в условиях недостатка финансов республике приходится ужиматься и на чем-то экономить»,— добавляет парламентарий. Он полагает, что данное решение принималось «в той логике, что в городах местная инфраструктура и так развивается, хотя бы в рамках той же программы "Наш двор"». «Видимо, данное обстоятельство стало главным аргументом, что в вопросе самообложения на горожанах решили сэкономить»,— заключает господин Шарафиев.

Кирилл Антонов