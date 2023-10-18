Отговорчики в строю

Военный суд в Ростове приговорил контрактника из Адыгеи к двум с половиной годам колонии-поселения по статье о неисполнении приказа в период боевых действий. Военнослужащий отказался участвовать в спецоперации по состоянию здоровья. Эксперты поясняют, что неисполнение воинского приказа является недопустимым, и больной военнослужащий может лишь пытаться добиться его изменения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран За отказ отправиться в зону спецоперации контрактник получил два с половиной года колонии-поселения

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ За отказ отправиться в зону спецоперации контрактник получил два с половиной года колонии-поселения

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Южный окружной военный суд в Ростове рассмотрел жалобу военнослужащего из Адыгеи на приговор Майкопского гарнизонного военного суда, который признал его виновным в неисполнении приказа в период боевых действий (ч. 2.1 ст. 332 УК РФ). Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в аппарате инстанции. Как уточнили в объединенной пресс-службе судов Адыгеи, «боец заявил об отказе выполнить приказ об убытии в зону СВО в связи с обострением заболевания». По этому факту в отношении него и было начато уголовное преследование.

Адвокат осужденного Максим Гребенюк рассказал, что гарнизонный суд приговорил контрактника к наказанию в виде двух с половиной лет лишения свободы в колонии-поселении. Попытка обжалования решения Майкопского суда не принесла успеха. Теперь защита намерена обратиться в кассационную инстанцию.

По данным системы ГАС «Правосудие», в Майкопском гарнизонном суде в 2023 году рассмотрено шесть уголовных дел в отношении военнослужащих, возбужденных за неисполнение приказа в период военных действий (ст. 332 УК РФ). Все приговоры стали обвинительными, часть из них обжалуется. Также 18 человек получили обвинительные приговоры по статье о самовольном оставлении части либо неявке в срок на место службы (ст. 337 УК РФ). Данные о пересмотре приговоров отсутствуют. Краснодарский гарнизонный суд в текущем году рассмотрел три уголовных дела по статье о неисполнении приказа и 26 дел о неявке на службу. Результаты рассмотрения аналогичные.

Согласно сведением информационной системы, среди осужденных за неявку на службу есть и те, кто объяснял свои действия истечением трехмесячного контракта, заключенного ранее с Минобороны. В частности, один из таких военнослужащих полагал, что продление контракта нарушает его права. С учетом смягчающих обстоятельств, среди которых — добровольное прекращение незаконного пребывания вне места службы, наличие троих малолетних детей, а также воспитание им еще двоих несовершеннолетних, суд назначил мужчине условный срок в один год.

Краснодарский адвокат Александр Якимович поясняет, что воинский приказ и обязательность его исполнения являются краеугольными камнями в обеспечении безопасности государства, и даже обсуждение возможности неисполнения приказа является недопустимым и аморальным. Тем не менее такое неисполнение может иметь место в трех случаях: невозможности исполнения, неспособности подчиненного исполнить приказ и незаконности приказа. В каждом случае закон предусматривает разный порядок действий, поясняет адвокат.

«Если военнослужащий болен, то попытка исполнить им приказ приведет к возникновению угрозы безопасности, следовательно, военнослужащий обязан доложить о невозможности его исполнить и добиться изменения приказа таким образом, чтобы он не противоречил интересам безопасности государства. Однако командир или начальник может обязать подчиненного исполнять такой приказ — даже неисполнимый»,— отмечает он. При этом, добавляет юрист, закон устанавливает безусловный запрет на исполнение незаконных приказов и ответственность как за их отдачу, так и за исполнение. Если приказ требует от больного исполнять обязанности здорового и тем самым создает угрозу безопасности государства, то такой приказ является незаконным, и о нем нужно доложить командиру, если тот настаивает на исполнении, обращаться к вышестоящему начальству.

«Что касается срочных контрактов, то заключившие их должны понимать, что в условиях недостаточности личного состава, имеющего опыт участия в боевых действиях, чиновники будут считать целесообразным придать срочным контрактам вид продленных на некий неопределенный срок. Этому способствует тот факт, что действующее законодательство вообще не предусматривает, что истечение срока, на который заключен контракт, имеет какие-то правовые последствия, и каждому желающему заключить такой контракт необходимо это четко осознавать. Истечение срока, на который заключен контракт, не освобождает лицо, которое его заключило, от исполнения приказов командиров и начальников»,— резюмирует адвокат.

Андрей Обнорский

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