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Коммерсантъ FM
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В Щелково сотрудница УК во время конфликта переехала на Audi местную жительницу

В подмосковном Щелково сотрудница управляющей компании (УК), находившаяся за рулем автомобиля марки Audi, во время конфликта с местными жителями намеренно допустила наезд на женщину. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 2 ст. 111 УК РФ), сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Пострадавшую 1984 года рождения госпитализировали с множественными переломами обеих голеней. Сотруднице управляющей компании 1998 года рождения может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до десяти лет.

Как передает RT, речь идет о сотруднице управляющей компании «Паритет». ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что конфликт произошел около одного из домов по улице Космодемьянской: сотрудница компании пыталась скрыться от недовольных жильцов жилого дома, которые требовали включить отопление.

При этом в компании «Паритет» утверждают, что находившаяся за рулем Audi женщина не работает в компании. «Она у нас не работает и никогда не работала. Люди пришли в УК высказать претензии по поводу отсутствия тепла, признаю, вопросы действительно есть. Жители приняли находившуюся в здании УК девушку за нашу сотрудницу»,— заявил RT руководитель «Паритета» Рамазан Алидибиров.

По данным Telegram-канала «Shot», переехавшая местную жительницу женщина работает в группе компаний «Основа». Эта организация курирует работу управляющих компаний в районе, где произошел инцидент, в том числе УК «Паритет».

Анастасия Ларина

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