В Чувашии из-за сильного ветра без света остались 37 населенных пунктов

В Чувашии из-за сильного ветра к 18:30 вторника без света остались 37 населенных пунктов с населением почти 12 тыс. человек. Речь, в частности, идет о 10 муниципальных округах — Ибресинском, Комсомольском, Красноармейском, Порецком, Урмарском, Моргаушском, Цивильском, Шемуршинском, Шумерлинском и Ядринском. Об этом сообщил глава региона Олег Николаев.

Обесточенными оказались 3923 жилых дома и 33 социально значимых объекта.

Проводятся аварийно-восстановительные работы. Держим ситуацию на контроле.

Господин Николаев призвал жителей Чувашии не стоять под линией электропередач и не подходить к оборвавшимся электропроводам.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"