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Коммерсантъ FM
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Грету Тунберг задержали в Лондоне на акции протеста против нефтяных корпораций

Сегодня, 17 октября, лондонская полиция задержала известную шведскую экоактивистку Грету Тунберг в ходе акции протеста против конференции участников нефтяной индустрии Energy Intelligence Forum в отеле InterContinental London Park Lane.

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Фото: Reuters / Toby Melville

Фото: Reuters / Toby Melville

Фото: Reuters / Toby Melville

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Фото: Reuters / Toby Melville

Фото: Reuters / Toby Melville

Фото: Reuters / Toby Melville

В акции протеста приняли участие несколько десятков экологических активистов, которые пытались помешать войти в здание участникам конференции, усевшись на тротуар у входа в гостиницу. В конференции принимают участие топ-менеджеры ведущих нефтегазовых корпораций — Shell, Saudi Aramco, Equinor, а также британский министр по энергетической безопасности Клэр Коутиньо.

Участники акции обвиняют энергетические компании и британское правительство в затягивании перехода к более экологичной энергетике и сознательном обмане общественности, известном как «гринвошинг». Некоторые протестующие зажгли файеры и также были задержаны полицией. Всего на акции протеста было задержано 20 человек. Пока неизвестно, были ли выдвинуты обвинения задержанным и какое наказание может им грозить.

Евгений Хвостик

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