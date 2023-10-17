В Брюховецкий район на реализацию госпрограмм направили 1,2 млрд рублей

Брюховецкому району на реализацию госпрограмм и нацпроектов направили 1,2 млрд руб. В этом году муниципалитет участвует в реализации 15 краевых госпрограмм, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Брюховецкий район активно развивается. Ключевые отрасли экономики показывают рост. Пищевая промышленность и переработка — больше ста процентов, розничная торговля — свыше 112. Выстроена работа с инвесторами — с 2022 года реализовано восемь инвестпроектов на 2 миллиарда рублей»,— отметил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Первый вице-губернатор Игорь Галась подчеркнул, что темп роста базовых отраслей в районе составил к уровню 2018 года более 164%, что выше, чем в целом по краю. В 2023 году отмечается рост в промышленности и розничной торговле. За семь лет налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета по району увеличились в 1,5 раза.

Глава муниципалитета Сергей Ганжа отметил, что район участвует в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды». Благодаря ему преобразились пять общественных территорий.

По итогам встречи с жителями района губернатор Кубани поручил до конца года завершить все подготовительные этапы и в 2024 году начать строительство нового спортзала. Он также поставил задачу выделить средства на проведение изыскательских работ в Новом Селе для строительства артезианской скважины и до конца следующего года построить 12 км дороги в хуторе Полтавский.

Татьяна Ручкина

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