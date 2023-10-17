Движение скоростных поездов задержано в Нижегородской области из-за снегопада

В Нижегородской области из-за непогоды задержано движение нескольких поездов. Из-за ветра и снега деревья упали на провода, что сделало движение поездов невозможным.

По данным Горьковской железной дороги (ГЖД, филиал ОАО «РЖД»), на четыре часа задержано движение поезда №48 Самара —Санкт-Петербург, более чем на три часа задержался поезд №340 Новороссийск — Нижний Новгород, почти на три часа — поезд № 310 Челябинск — Санкт-Петербург.

В пресс-службе ГЖД отмечают, что пассажиры поездов, которые выбьются из графика более чем на четыре часа, будут обеспечены дополнительным питанием.

Приволжская транспортная прокуратура из-за задержки поездов начала проверку соблюдения требований безопасности движения железнодорожного транспорта.

Андрей Репин