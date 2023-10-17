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9 случаев падения деревьев на дороги зафиксировали в Удмуртии из-за непогоды

В Удмуртии из-за порывистого ветра зафиксировали девять случаев падения деревьев на дороги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республики. Так, на автодороге Якшур-Бодья — Шаркан около деревни Мукши дерево упало на крышу автомобиля. На выезде из Ижевска в сторону Сарапула у поворота на совхоз Медведево автомобиль наехал на упавшее дерево. Никто не пострадал.

Фото: пресс-служба «Удмуртэнерго»

Фото: пресс-служба «Удмуртэнерго»

На данный момент на метеостанциях в Глазове, Игре и Воткинске зарегистрированы порывы ветра 20 м/с, в Можге — 18 м/с, в Сарапуле и Дебесах — 16 м/с, в Ижевске и Селтах — 15 м/с.

Как сообщили в пресс-службе Удмуртэнерго, непогода вызвала локальные перерывы электроснабжения части жителей районов республики. Устранением занимаются 68 бригад: 190 энергетиков и 69 единиц спецтехники. К оперативному реагированию готовы еще 116 бригад.

Сообщить о нарушениях электроснабжения можно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220.

Жителей просят переждать непогоду дома, не выходить на улицу без особой надобности, быть осторожными за рулем.

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