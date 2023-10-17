Совет директоров «Ростелекома» рекомендовал выплатить дивиденды по 5,44 руб. за акцию

Совет директоров «Ростелекома» (MOEX: RTKM) рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год в размере 5,4465 руб. на каждую обычную и каждую привилегированную акцию. Об этом сказано в пресс-релизе на сайте компании.

Общая сумма дивидендов составит 19 млрд руб. В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, совет директоров компании назначил 1 декабря.

Заочное годовое общее собрание акционеров (ГОСА), как сообщила пресс-служба, состоится 20 ноября. Лица, которые имеют право на участие в ГОСА, будут определены по состоянию на 28 октября.

В марте президент «Ростелекома» Михаил Осеевский говорил, что компания имеет возможность выплатить дивиденды в 2023 году, но окончательное решение примет правительство. В августе Минцифры поддержало выплату дивидендов за 2022 год в объеме, сопоставимом с прошлым годом.

Петр Бузлаев