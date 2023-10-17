Под Сызранью накренившаяся опора ЛЭП остановила движение поездов

Под Сызранью накренившаяся опора ЛЭП временно остановила движение поездов. Об этом сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте (МСУТ) СК РФ.

По данным ведомства, инцидент произошел 17 октября на 909 км на перегоне Новообразцовое — Балашейка. По предварительной информации, бетонная опора ЛЭП накренилась из-за сильного ветра.

Движение поездов было восстановлено в кратчайшие сроки. Следствие выясняет обстоятельства повреждения железнодорожной конструкции.

Андрей Сазонов