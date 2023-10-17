К концу года в Брюховецком районе запустят цех по производству квашеной капусты

В декабре на комплексе переработки салатов и овощей «Белая дача» в Брюховецком районе Кубани планируют запустить цех по производству квашеной капусты. Его построили в рамках инвестиционного проекта. Предполагается, что цех сможет выпускать 250 тысяч банок квашеной капусты ежемесячно, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

На предприятие с рабочим визитом днем 17 октября приехал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. В «Белой даче» будут перерабатывать около 400 тонн продукции собственного производства ежемесячно. Предприятие будет производить для розницы и общепита мытые салаты, овощные и фруктовые снеки.

Глава региона отметил, что муниципалитет успешно осваивает сферу переработки овощей. По словам господина Кондратьева, благодаря запуску новых предприятий и использованию современного оборудования полки магазинов пополняются качественными и конкурентоспособными кубанскими товарами.

Посетил губернатор также пищекомбинат «Антей». Здесь, как отмечается в пресс-релизе, используют передовые отечественные технологии, новую систему заморозки. Овощи отсюда также поставляют в розницу и общепит. В скором времени на предприятии запустят линию для консервирования кукурузы и фасоли. Также здесь должен появиться крупный логистический комплекс, а в следующем году собираются запустить линию заморозки фруктов и овощей.

Вячеслав Рыжков

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