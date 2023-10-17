Спасатели эвакуировали пассажиров и экипаж тонущей в Черном море яхты
Сочинские спасатели эвакуировали членов экипажа и пассажиров яхты, которая начала тонуть в Черном море недалеко от поселка Головинка. Судно шло из Сочи в сторону Новороссийска, рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
Фото: пресс-служба ЮРПСО МЧС России
На борту яхты находились двое приезжих из Саратовской области и двое жителей Сочи – члены экипажа. Судно вышло из морпорта Сочи вечером 16 октября. На помощь ему спасатели прибыли на катере.
Яхту доставили обратно в Сочи. Тем, кто на ней находился, медпомощь не потребовалась.
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