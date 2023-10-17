Жителя Орла задержали за поджоги по заданию СБУ

Правоохранители задержали 38-летнего жителя Орла, подозреваемого в госизмене (ст. 275 УК РФ, лишение свободы вплоть до пожизненного) в связи с совершением ряда диверсий на объектах транспорта и связи по заданию службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщили в УФСБ по Орловской области, расследующем уголовное дело.

«В ходе совместных с УМВД России по Орловской области мероприятий по розыску лиц, осуществивших два диверсионно-террористических акта на объектах транспортной инфраструктуры и одного на объекте отрасли связи, установлена причастность к противоправным деяниям 38-летнего жителя областного центра. Получены доказательства совершения им указанных действий по заданию СБУ за денежные вознаграждения»,— цитирует сообщение УФСБ «РИА Новости».

По данным агентства, речь в деле идет о двух поджогах релейного шкафа 23 июня и 9 июля и поджоге крыши объекта связи — административного здания филиала Орловского областного радиотелевизионного передающего центра 23 августа. По информации УФСБ, инструкции по организации диверсий задержанный получал через мессенджер.

Мужчина заключен под стражу.

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте