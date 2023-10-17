Ремонт стадиона «Атлант» в Брюховецком районе идет с опережением сроков

Капремонт стадиона «Атлант» в Брюховецком районе планируют завершить до конца 2023 года. Об этом рассказали в пресс-службе краевой администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Отмечается, что работы на спортивном объекте ведутся с опережением сроков. Изначально планировалось, что ремонт завершат только в следующем году.

«Важно создавать условия, чтобы подрастающее поколение гордилась своей малой Родиной. Надо дать возможность реализоваться, найти себя. Для этого создаем в районе целый спортивный кластер – чтобы каждый мог заниматься любимым видом спорта. Это и есть лучшая инвестиция в молодежь»,– прокомментировал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Стадион начали реконструировать после того, как к господину Кондратьеву в начале текущего года обратился житель станицы Брюховецкой. Средства на проведение капремонта выделили из регионального бюджета. Готовность объекта сейчас составляет 85%.

Вячеслав Рыжков

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