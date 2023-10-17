В казанской гимназии откроют памятник Пушкину

18 октября на территории казанской гимназии №93 установят памятник русскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщает Минкульт Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Церемония пройдет в 13:00. Она посвящена 190-летию пребывания Александра Пушкина в Казани, а также приурочена ко Всероссийскому дню лицеиста, который будет отмечаться 19 октября.

Прототипом памятника Александру Пушкину стала композиция, которую установили в 1956 году в поселке Аракчино перед зданием бывшей школы. Позже она пришла в негодность, а затем ее воссоздали в новом виде.

Ранее казанской гимназии №93 присвоили имя Александра Пушкина.

"Ъ-Казань"