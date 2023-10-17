Игроки нижегородского «Торпедо» примут участие в Матче звезд КХЛ

Два игрока нижегородского хоккейного клуба «Торпедо» примут участие Матче звезд Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) 2023 года, который пройдет в начале декабря в Санкт-Петербурге. По данным КХЛ, от нижегородской команды в нем примут участие защитник Богдан Конюшков и нападающий Василий Атанасов.

Нижегородские хоккеисты вошли в состав дивизиона Боброва по итогам голосования болельщиков. Также в состав этого дивизиона вошел вратарь Никита Серебряков.

В дивизион Харламова болельщики выбрали нападающих казанского «Ак Барса» Александра Радулова и Дмитрия Яшкина, защитник Егор Яковлев («Металлурга», Магнитогорск) и вратарь Владислав Подъяпольский («Лада», Тольятти).

В команду дивизиона Тарасова вошли вратарь Алексей Колосов и нападший Виталий Пинчук (оба из «Динамо», Минск), защитник ЦСКА Никита Нестеров и нападающий Никита Гусев («Динамо», Москва).

В дивизион Чернышева попали нападающие омского «Авангарда» Рид Буше и Владимир Ткачев, защитник Евгений Лисовец («Адмирал») и вратарь Александр Самонов «Салават Юлаев», Уфа).

После голосования болельщиков своих игроков должны выбрать СМИ и КХЛ.

Андрей Репин