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Коммерсантъ FM
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В Удмуртии ученик 8-го класса на уроке ранил ножом одноклассника

В школе №50 в Ижевске 14-летний ученик напал на одноклассника и трижды ударил его ножом во время урока. Как сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета РФ по Удмуртии, потерпевшего госпитализировали. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). В настоящее время следователи выясняют обстоятельства происшествия.

По словам заместителя председателя правительства Удмуртии Эльвиры Пинчук, пострадавшего отправили в Республиканскую детскую клиническую больницу. «Его состояние оценивается как среднетяжелое, жизни мальчика ничего не угрожает. В настоящее время он находится под наблюдением врачей и получает всю необходимую медицинскую помощь»,— сообщила вице-премьер.

Прокуратура республики организовала проверку причин и условий, способствовавших совершению преступления. Будет дана оценка обеспечения безопасности детей в этой школе. В пресс-службе МВД по Удмуртии уточнили, что оба подростка ранее не попадали в поле зрения правоохранительных органов.

Михаил Красильников, Ижевск

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