В Ереване умер замглавы представительства МВД России в Армении

В Ереване на своем рабочем месте умер заместитель руководителя представительства МВД России в Армении Вячеслав Пономарев, сообщили Sputnik Армения в представительстве.

Мужчине было 37 лет. Сигнал в «Скорую помощь» поступил в 8:40. Прибывшие на место врачи помочь не смогли. Для установления причины смерти назначена судмедэкспертиза. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. По информации СМИ, признаков насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено.

Представительство МВД в Армении является официальным органом, предоставляющим государственные услуги по оформлению, выдаче и замене свидетельства участника Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.

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