В Челябинске суд принял заявление о банкротстве экс-кандидата в губернаторы

Арбитражный суд Челябинской области принял к производству заявление о признании банкротом бывшего кандидата в губернаторы, юриста Александра Лебедева. Сумма исковых требований к нему составляет 945,2 тыс. руб. Об этом сообщают в суде.

Заявление о признании Александра Лебедева банкротом в октябре направил банк «Дом.РФ». Сумма исковых требований заявлена в размере 945,2 тыс. руб.

Александр Лебедев некоторое время вел передачу «Юридическая мясорубка» на региональном телеканале ОТВ. В 2019 году он выдвигался на выборы губернатора Челябинской области. Однако собрать необходимое число подписей муниципальных депутатов ему не удалось. Годом ранее пытался выдвинуться как самовыдвиженец на дополнительных выборах депутата законодательного собрания региона по Троицкому одномандатному округу, но территориальная избирательная комиссия отказала ему в регистрации. В сентябре 2022 года Александр Лебедев уехал из России.

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