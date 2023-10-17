Нижегородскую область признали регионом с лучшими инвестиционными практиками

Нижегородская область вошла в число 11 российских регионов с лучшими практиками работы инвестиционных команд и подтвердила внедрение регионального инвестиционного стандарта. Оценку его внедрения в 85 регионах России провела общественная организация «Деловая Россия». В оценочных мероприятиях приняли более 3,6 тыс. предпринимателей с действующими инвестпроектами, объем вложений по которым составляет от 50 млн рублей.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2021 году Нижегородская область вошла в пилотный проект по внедрению регионального инвестиционного стандарта. На сегодняшний день в регионе обновлена инвестиционная декларация и сформирован свод инвестиционных правил, в котором прописаны алгоритмы действий инвестора по подключению к объектам инфраструктуры и получению различной разрешительной документации. С 2018 года в Нижегородской области работают Корпорация развития и совет по стратегии развития и инвестициям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В «Деловой России» считают, что среди лучших практик Нижегородской области можно выделить личную вовлеченность руководства региона в процесс по внедрению инвестстандарта, тесную работу с бизнесом и лидерами деловых объединений. Также эксперты отметили сокращение сроков подключения к различной инфраструктуре.

По словам губернатора Глеба Никитина, в регионе удалось выстроить целую систему поддержки инвесторов, в том числе благодаря региональному инвестстандарту и проекту «Сквозной инвестиционный поток». «По ряду проектов мы в 1,5-2 раза сократили сроки подключения к сетям, раскрыли потенциал портала Государственной информсистемы обеспечения градостроительной деятельности, сняли немало административных барьеров. Оценка предпринимательского сообщества здесь очень важна и стимулирует двигаться дальше»,— отметил глава региона.

Андрей Репин