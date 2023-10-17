Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 17:18

Нижегородскую область признали регионом с лучшими инвестиционными практиками

Нижегородская область вошла в число 11 российских регионов с лучшими практиками работы инвестиционных команд и подтвердила внедрение регионального инвестиционного стандарта. Оценку его внедрения в 85 регионах России провела общественная организация «Деловая Россия». В оценочных мероприятиях приняли более 3,6 тыс. предпринимателей с действующими инвестпроектами, объем вложений по которым составляет от 50 млн рублей.

Как писал «Ъ-Приволжье», в 2021 году Нижегородская область вошла в пилотный проект по внедрению регионального инвестиционного стандарта. На сегодняшний день в регионе обновлена инвестиционная декларация и сформирован свод инвестиционных правил, в котором прописаны алгоритмы действий инвестора по подключению к объектам инфраструктуры и получению различной разрешительной документации. С 2018 года в Нижегородской области работают Корпорация развития и совет по стратегии развития и инвестициям.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В «Деловой России» считают, что среди лучших практик Нижегородской области можно выделить личную вовлеченность руководства региона в процесс по внедрению инвестстандарта, тесную работу с бизнесом и лидерами деловых объединений. Также эксперты отметили сокращение сроков подключения к различной инфраструктуре.

По словам губернатора Глеба Никитина, в регионе удалось выстроить целую систему поддержки инвесторов, в том числе благодаря региональному инвестстандарту и проекту «Сквозной инвестиционный поток». «По ряду проектов мы в 1,5-2 раза сократили сроки подключения к сетям, раскрыли потенциал портала Государственной информсистемы обеспечения градостроительной деятельности, сняли немало административных барьеров. Оценка предпринимательского сообщества здесь очень важна и стимулирует двигаться дальше»,— отметил глава региона.

Андрей Репин

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...