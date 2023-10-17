ПСБ удвоил портфель факторинга для малого и среднего бизнеса в Самарской области

В Самарской области объем факторингового портфеля ПСБ в сегменте малого и среднего бизнеса в январе-сентябре текущего года превысил 2,7 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.

С начала года банк в рамках факторинговых услуг в Самарской области увеличил клиентскую базу на 30%, а сумму среднего чека по финансированию – с 62 млн руб. до 116 млн руб. Больше всего сделок заключается с компаниями, занимающимися строительно-монтажными работами и производством комплектующих для автотранспортных средств.

Наибольшую долю в факторинговом портфеле ПСБ занимают классический факторинг с правом регресса и онлайн-факторинг. Также растет популярность агентского факторинга.

Евгений Чернов