В Краснодаре выставили на продажу дом за 700 млн рублей

Топ самой дорогой недвижимости в Краснодаре возглавил выставленный на продажу на «Авито» дом за 700 млн руб., обратили внимание «Юга.ру». Достоверность указанной в этом объявлении информации «Ъ-Кубань» установить не удалось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Скриншот объявления с сайта «Авито» Фото: Скриншот объявления с сайта «Авито»

Здание площадью 1 тыс. кв. м находится в Прикубанском округе города и, как следует из подписи к объявлению, имеет бильярдную, музыкальную комнату, винный погреб и прачечную. На территории виллы расположены также гостевой дом и спа-комплекс.

Другой дорогой дом, выставленный на продажу в Краснодаре, стоит 550 млн руб. Согласно описанию, площадь участка — 16 соток, площадь всех помещений — 2,2 тыс. кв. м. У дома, как сказано в объявлении, есть четыре уровня — цоколь, первый и второй этажи, а также мансарда. Точный адрес здания не указан, в объявлении говорится, что продажа и показы дома закрытые, детальную информацию продавец готов предоставить по предварительному согласованию. Вместо фотографий дома приложены рендеры.

Третье место занял особняк стоимостью 420 млн руб. На участке расположено два дома — основной и гостевой. Есть спа-зона, баня и хаммам.

Самой дорогой квартирой в Краснодаре на «Авито» стала пятикомнатная вторичка на улице Пушкина. Квартиру выставили на продажу за 190 млн руб. Площадь всех помещений — 280 кв. м.

Еще одна дорогая квартира находится на улице Красной и стоит 120 млн руб. Это пентхаус с террасой и бассейном с подогревом площадью 229 кв. м, расположенный на 25-м этаже.

Вячеслав Рыжков

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