Депутат Лариса Ушакова рассказала о проблемах с льготными лекарствами
В Ярославской области пациенты, имеющие право на льготы, не могут получить некоторые лекарства бесплатно, заявила на заседании комитета ярославской облдумы по здравоохранению депутат Лариса Ушакова.
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
Госпожа Ушакова предложила в ноябре на заседании думы рассмотреть уточнения в бюджет, в рамках которых будут добавлены средства на лекарственное обеспечение. «В этом году полгода все шло хорошо, потому что в декабре расторговались на первое полугодие 2023. А потом все пропало, сердечно-сосудистые, и асматики начали обращаться. Может придется еще раз добавлять средства в бюджет, чтобы к концу года все наши льготники получили льготные лекарственные препараты»,— сказала госпожа Ушакова.
Депутат Валерий Байло добавил, что сейчас люди обращаются в больницы за лекарствами, а им предлагают ждать до декабря. Как отметил господин Байло, проблема появилась в августе. «Когда вместо шести выдавался один препарат. В сентябре ситуация повторилась. А сейчас люди массово пошли, и им предлагают приходить за льготными лекарствами в декабре. Люди идут десятками»,— сказал Валерий Байло.
Заместитель министра здравоохранения и начальник отдела по лекарственному обеспечению Надежда Корзина пояснила, что препараты общего списка имеются в достатке и пообещала разобраться, в каких больницах возникли сложности.