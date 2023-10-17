Депутат Лариса Ушакова рассказала о проблемах с льготными лекарствами

В Ярославской области пациенты, имеющие право на льготы, не могут получить некоторые лекарства бесплатно, заявила на заседании комитета ярославской облдумы по здравоохранению депутат Лариса Ушакова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Госпожа Ушакова предложила в ноябре на заседании думы рассмотреть уточнения в бюджет, в рамках которых будут добавлены средства на лекарственное обеспечение. «В этом году полгода все шло хорошо, потому что в декабре расторговались на первое полугодие 2023. А потом все пропало, сердечно-сосудистые, и асматики начали обращаться. Может придется еще раз добавлять средства в бюджет, чтобы к концу года все наши льготники получили льготные лекарственные препараты»,— сказала госпожа Ушакова.

Депутат Валерий Байло добавил, что сейчас люди обращаются в больницы за лекарствами, а им предлагают ждать до декабря. Как отметил господин Байло, проблема появилась в августе. «Когда вместо шести выдавался один препарат. В сентябре ситуация повторилась. А сейчас люди массово пошли, и им предлагают приходить за льготными лекарствами в декабре. Люди идут десятками»,— сказал Валерий Байло.

Заместитель министра здравоохранения и начальник отдела по лекарственному обеспечению Надежда Корзина пояснила, что препараты общего списка имеются в достатке и пообещала разобраться, в каких больницах возникли сложности.

Алла Чижова