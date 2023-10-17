В Ростовской области завершается уборка поздних зерновых и масличных

Сбор урожая поздних зерновых, масличных и овощей и корнеплодов подходит к завершению на территории Ростовской области. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

По данным министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, валовый сбор поздних зерновых составил 392 тыс. т с площади 102 тыс. га при средней урожайности 38,5 ц/га (29,7 ц/га — в 2022 году). Аграрии уже полностью убрали просо и гречиха, завершается уборка кукурузы и риса.

«Собрано 235 тыс. т кукурузы с почти 50% площадей. Урожайность культуры выше прошлогодних показателей более чем на 10 ц/га и составляет 47 ц/га. Рис убран на 45% от всей его площади. Валовой сбор — почти 45 тыс. т при средней урожайности 62,1 ц/га, что более чем на 20% выше, чем в прошлом году»,— сообщили в пресс-службе правительства.

Валовый сбор масличных культур с площади 893 тыс. га (80% посевных площадей) составил 2 млн т при средней урожайности 22,2 ц/га. В прошлом году к аналогичной дате было собрано 1,5 млн т масличных со средней урожайностью 17,4 ц/га. Основной масличной культурой на Дону является подсолнечник. Объем сбора семян составил 1,7 млн т при средней урожайности 23, ц/га (18,8 ц/га — в 2022 году).

Овощи донские аграрии собрали с 70% посадочной площади, а картофель — с 60% полей.

Анастасия Назарова