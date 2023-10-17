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Коммерсантъ FM
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«Магнит» открыл первый распределительный центр для сети «жестких» дискаунтеров

Ритейлер «Магнит» (MOEX: MGNT) открыл первый распределительный центр для сети «жестких» дискаунтеров В1, которую компания запустила в феврале. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании.

«Особенностью распределительного центра для формата жестких дискаунтеров является более высокая оборачиваемость товарных запасов. Поэтому на складе предусмотрено больше пространства для напольного хранения и обработки товаров по технологиям кросс-докинга и pick by line»,— сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что распределительный центр находится в Дмитровском районе Московской области и рассчитан на обслуживание до 200 магазинов на территории Москвы и Подмосковья. Продукция туда будет поступать от 350 поставщиков. Часть товаров в магазины В1 также будут привозить из других распределительных центров «Магнита», чтобы снизить логистические затраты.

В настоящее время, как уточнили в компании, бренд В1 объединяет 21 магазин в Москве и Московской области. К концу года «Магнит» планирует открыть еще несколько десятков торговых точек сети дискаунтеров.

Петр Бузлаев

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