Отопительный сезон в Новороссийске стартует 20 октября

В Новороссийске отопительный сезон начнется 20 октября. Перед его началом провели масштабную работу, которая должна помочь снизить количество аварийных ситуаций, написал в своем Telegram-канале глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

По словам мэра, различные подготовительные работы провели более чем в 1 тыс. многоквартирных домов — 100% от общего числа МКД с центральным отоплением. К работе в период холодов подготовили 100 котельных и более 228 км теплосетей. Особое внимание, как отметил господин Кравченко, уделили социальным объектам, их готовили в первую очередь.

Параллельно энергетики готовят и модернизируют сети энергоснабжения. Уже отремонтированы несколько десятков километров воздушных ЛЭП. Также специалисты построили две блочные трансформаторные подстанции в Приморском районе и Мысхако, распределительную подстанцию в Цемдолине. Завершается строительство подстанции «Лучистая».

Вячеслав Рыжков

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